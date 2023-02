Vorbereitung und Transferbilanz des FC Schwarzenberg

Details Mittwoch, 15. Februar 2023 19:08

Hochspannung vor der Fortsetzung der Landesliga am ersten Aprilwochenende 2023. Derzeit steigen alle Mannschaften voll in die Vorbereitung ein, die Testspielsaison nimmt Fahrt auf. Fünf Mannschaften dürfen durch die Ligareform 2023/24 in die Vorarlbergliga wechseln. Der MEVO FC Schwarzenberg sitzt sozusagen am Schleudersitz – Platz fünf aber die Nummer sechs Sulzberg hat nur einen Punkt weniger am Konto. Für Großwalsertal, Sulz und Götzis müsste es im Frühjahr schon optimal laufen, falls man noch der Aufstiegszone nahekommen will. Der FC Schwarzenberg hat die aktuelle Situation auf seiner facebook Seite zusammengefasst.

Vorbereitungsauftakt

Unser Team um Erfolgscoach Sebastian Trittinger befindet sich aktuell bereits in der dritten Woche der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Mit Platz fünf belegt man derzeit einen Aufstiegsplatz, welcher in der kommenden Saison zu einem Antritt in der Vorarlbergliga berechtigen würde. Der erste Test gegen die Elf aus Rotenberg wurde mit 1:2 verloren. Der zweite Test gegen den FC Bizau wurde mit 6:4 gewonnen.

Kaderänderungen

Unser Kader hat sich im Vergleich zur Herbstsaison auf einigen Positionen verändert. In erster Linie freut es uns sehr, dass mit Nikolas Peter, Hannes Hammerer, Julius Vögel (kehrt aus einer schweren Verletzung zurück) und Benjamin Bilgeri vier junge Schwarzenberger unsere Mannschaft bereichern und in der Vorbereitung bereits voll mitwirken.

Zudem dürfen wir einige neue Gesichter begrüßen und wünschen ihnen einen guten und vor allem verletzungsfreien Start beim FCS! Gleichzeitig bedanken wir uns bei denjenigen, die uns im Herbst verlassen haben und in der Vergangenheit mit ihrem Einsatz für den bisherigen Erfolg unserer Farben mitverantwortlich waren.

Abgänge:

Fabian Sallmayer (BW Feldkirch)

Yusuf Yildirim (FC Götzis)

Patrick Antonio Lomeu (Brasilien)

Johannes Kleespies (Deutschland)

Kamil Toraman (SV Lochau)

Zugänge:

Fabio Brenner (Admira Dornbirn)

Gökhan Acar (FC Wolfurt)

Adriano de Oliveira Santos (Rückkehrer, nach einem halben Jahr Aufenthalt in Brasilien)

Muhammet Nurten (FC Hard)

Henry Miyamoto Garcia Silva (Brasilien)

Hier noch ein Überblick über die weiteren Testspiele:

Samstag, 18.02. um 14:00: Röthis (in Röthis)

Samstag, 04.03. um 14:00: Andelsbuch (in Andelsbuch)

Freitag, 10.03. um 20:00: Höchst (in Höchst)

Samstag, 18.03. gegen Lustenau (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)

Wir freuen uns bereits auf eine spannende und hoffentlich erfolgreich & vor allem verletzungsfreie Rückrunde!

