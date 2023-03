Kennelbach will nach 38 Gegentoren hinten dicht machen!

Details Donnerstag, 02. März 2023 01:16

Hochgesteckt sind die Ziele beim Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach für das Frühjahr 2023 in der Landesliga. Nach dem Herbst 2022 auf Platz elf der Liga will man es noch unter die Top-5 und damit in die Aufstiegszone schaffen. Elf Punkte fehlen auf Schwarzenberg, die Offensive ist mit 32 Treffern durchaus im Spitzenfeld der Liga, aber 38 Gegentore haben sehr viele Punkte gekostet. Genau da soll der neue Trainer Peter Fleischhacker ansetzen, meint der sportliche Leiter Simon Kampl im ligaportal.at Interview.

Vorbereitung und Testspiele?

Simon Kampl, sportlicher Leiter Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach: „Die Vorbereitung ist Ende Jänner mit unserem neuen Trainer Peter Fleischhacker gestartet. Einer der Schwerpunkte ist es sicher, die Defensive zu stabilisieren. 38 Gegentore in fünfzehn Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Dafür müssen in der Vorbereitung Spielabläufe automatisiert und die Defensivarbeit insgesamt deutlich verbessert werden.

Absolvierte Testspiele:

FC Kennelbach 1:5 FC Hard

FC Kennelbach 2:2 FC Wolfurt 1b

FC Kennelbach 10:1 FC Krumbach

Weitere Spiele sind noch gegen RW Rankweil, SW Bregenz Juniors, VFB Hohenems 1b, FC Hörbranz und Viktoria Bregenz geplant.“

Bilanz der Kaderänderungen?

Zugänge:

Bruno Rafael Lovisaro (VFB Bezau)

Abgänge:

Mehmet Akbulut (SC Austria Lustenau Amat.)

Philipp Hörmann (FC Andelsbuch)

Lorenz Gasser (Pause)

Ziele für das Frühjahr 2023 und Favoriten?

Simon Kampl: „Wir wollen eine Top-5 Platzierung erreichen! Titelfavorit ist meiner Meinung nach FC BW Feldkirch. Im Meister Play-Off der Admiral Bundesliga werden sich Red Bull Salzburg, Sturm Graz, LASK Linz, Rapid Wien, WSG Tirol und Austria Lustenau gegenüberstehen!“

