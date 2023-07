RW Langen und SW Bregenz Amateure melden Kaderänderungen

Details Sonntag, 16. Juli 2023 00:25

Am 13. August 2023 starten die SW Bregenz Amateure in die Meisterschaft 2023/24 der Landesliga mit dem Heimspiel gegen den Vfb Hohenems II. Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen spielt in Götzis – die Ankickzeit für diese Partie ist noch nicht fixiert. Aktuell befinden sich alle Mannschaften mitten in der Vorbereitung. RW Langen und SW Bregenz melden umfangreiche Kaderänderungen.

Kaderänderungen in Langen

„Heute dürfen wir weitere Kaderveränderungen bekannt geben und uns von ein paar Spielern verabschieden und ein paar neue Gesichter begrüßen!

Verlassen werden uns Janosch Jäger und Bercan Acar, die beide vor einem Jahr zu uns gestoßen sind und nun zu ihren Stammvereinen FC Lauterach und FC Wolfurt zurückkehren werden. Kevin Elbs musste aus beruflichen Gründen bereits im Frühjahr passen und nach seinem Wohnsitzwechsel nach Hohenweiler spielt er ab sofort bei den Leiblachtaltalern. Ali Amijan kam mit der Flüchtlingskrise 2015 nach Langen und wurde in unserem Verein herzlich aufgenommen. Er spielte vorwiegend 1b und absolvierte über 40 Spiele. Nun wohnt Ali in Dornbirn und wird kürzertreten. Leider müssen wir in der kommenden Saison auch auf Jonas Feßler verzichten. Er suchte beim FC Lauterach 1b eine neue Herausforderung und wird für ein Jahr verliehen. Viel Glück Jonas bei der neuen Aufgabe, wir hoffen aber, dich bald wieder in Rot-Weiß zu sehen!

Danke euch allen für euren Einsatz!

In der Kampfmannschaft haben wir uns wie bereits berichtet mit Stürmerlegende Aleksandar "Aco" Umjenovic verstärkt. Außerdem wird mit dem in Scheidegg wohnhaften Miroslav Pak ein talentierter Spieler zu uns wechseln. Erfreulich, dass es mit Timo Waldinger ein weiterer Youngster in den Kader der Kampfmannschaft geschafft hat. Außerdem steigen von der U16 Fabian Spiss, André Kronfuss und Clemens Brände in die 1b-Mannschaft auf. Zudem dürfen wir in unserer zweiten Mannschaft mit Niclas Rockstroh, Patrick Wetzel und Philipp Strasser drei Neue begrüßen.

Allen neuen Spielern ein herzliches Grüß Gott beim RWL und viel Glück und Erfolg in der neuen Saison!“ (Quelle: RW Langen facebook)

SW Bregenz II verabschiedet einige Spieler

„Neben den Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen müssen wir auch die folgenden Abgänge vermelden und sagen gleichzeitig ein großes Dankeschön an alle Spieler für Ihren Einsatz für Schwarzweiß!

Joshua Merz: Josh stieß nach dem Lockdown im Sommer 2020 zu unserem Club und hat gleich von Beginn an als Flügelstürmer unsere Offensive bereichert. In den 3 Saisonen bei uns konnte er 66 Spiele absolvieren und erzielte 15 Tore. Unteranderem war er Torschütze des 1:0 im siegreichen VFV-Cup Finale. Auch in der diesjährigen Aufstiegssaison war Josh Stammspieler und erst eine Verletzung im Spiel gegen Kufstein setzte ihn für den Rest der Saison außer Gefecht. Gute Besserung und danke für Alles, Josh!

Lukas Katnik: Der gebürtige Bregenzer kam in ein geschlossenes Team, das gerade erst den Landescup gewonnen und seit mehr als einem halben Jahr ungeschlagen war. Es hat sofort gepasst, Lukas erzielte in seinem zweiten Spiel gleich sein erstes Tor. Nach nur einer Saison kommt er auf großartige sechzehn Tore in 32 Spielen, im Playoff unter anderem zweimal die Führungstreffer gegen Kufstein, daheim gegen Saalfelden und bei der Reichenau. Selbst bei der Vorarlberger Amateurmeisterschaft hat er sich nicht geschont und noch mal alles reingeworfen. Er hat einen sehr großen Anteil am Aufstieg und wechselt nun ins Vorarlberger Unterhaus. Wir sagen vielen, vielen Dank und wünschen dir nur das Beste für die Zukunft!

Veljko Vukasinovic: Der großgewachsene Schweizer hat sich im Sommer 2022 in einer bereits sehr starken Mannschaft eingefunden. 34 Spiele, 14 Tore und eine Regionalliga West Meisterschaft später hat er unserem SWB definitiv seinen Stempel aufgedrückt. Seine Tore im Herbst haben den Weg geebnet, seine Vorentscheidung im Spiel daheim gegen Kufstein war ein entscheidender Moment in dieser Saison. Seine beiden Tore mit unserem jungen Team um die Vorarlberger Amateurmeisterschaft waren ein Sahnehäubchen auf ein tolles Jahr. Danke Veljko und alles Gute!

Sani Musah: Der ghanaische Mittelfeldregisseur, der Anfang des Jahres aus Lauterach zu SW wechselte, konnte sich zu Beginn in der Eliteliga und bei beiden Cupspielen beweisen. Am Ende stehen 7 Einsätze für unseren Klub zu Buche. Danke Sani und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg!“ (Quelle: SW Bregenz facebook)

