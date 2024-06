Nüziders meldet vier Neuzugänge!

Details Donnerstag, 27. Juni 2024 00:31

Autohaus Rudi Lins FC Nüziders hat den Klassenerhalt in der Landesliga 2023/24 nicht geschafft und wird neben Gaissau, Brederis und den SW Bregenz Amateuren in der kommenden Saison 2024/25 in der 1. Landesklasse antreten. Für das Projekt Wiederaufstieg hat Nüziders sich bereits mit vier Spielern verstärkt, die Nüziders bereits im Detail vorgestellt hat.

Vorstellung der Neuzugänge von Nüziders

Tolga Saf

Vom FC Thüringen wechselt Tolga Saf zu uns nach Nüziders. Tolga galt bereits in den vergangenen Jahren als absoluter Wunschspieler, daher sind wir jetzt umso glücklicher, das es geklappt hat. Mit seiner Flexibilität und seinem Spielstil bringt Tolga zusätzliche Elemente in unser Spiel und wird somit eine große Bereicherung und Verstärkung für die Mannschaft. Er absolvierte den gesamten Nachwuchs bei unserem Nachbarn, der Rätia aus Bludenz. Danach folgte eine Station außerhalb des Landes beim FC Diepoldsau. Nach der Rückkehr zu seinem Jugendverein zog es ihn dann zur Saison 18/19 nach Thüringen. Bis auf ein halbjähriges Intermezzo in der Saison 21/22 bei den Austria Lustenau Amateuren, verbrachte er die letzten 6 Jahre beim FC Thüringen. Nun konnten wir ihn vom Schritt zu uns nach Nüziders überzeugen. Lieber Tolga, wir freuen uns sehr, dich bei uns begrüßen zu dürfen und freuen uns schon auf deine ersten Einsätze im Trikot des FC Nüziders!

Luca Pfister

Vom SV Ludesch wechselt Luca Pfister zu uns an den Tomaselli Gabriel Sportplatz. Mit Luca konnten wir die vakante Stürmerposition mit einem absoluten Wunschspieler vom Trainerteam besetzen. Als klassischer Mittelstürmer bringt Luca nochmals neue Facetten in unser Spiel und macht die Offensive dadurch dynamischer und beweglicher. Bis zu seinem Wechsel war er vom Nachwuchs bis in die Kampfmannschaft beim SV Ludesch aktiv. Zusätzlich durchlief er auch die LAZ-Vorstufe sowie das LAZ. In dieser Saison erzielte Luca 5 Tore in der Vorarlbergliga und konnte so seinen Teil zum Aufstieg beitragen. Lieber Luca, wir sind sehr froh darüber, dich ab Sommer bei uns in vorderster Front begrüßen zu dürfen und freuen uns schon auf die ersten Tore im Dress des FC Nüziders!

Jamie Schuster

Vom SV Ludesch wechselt Jamie Schuster zu uns nach Nüziders. Mit Jamie konnten wir einen talentierten Defensivspieler vom Schritt nach Nüziders überzeugen, der durch seine herausragende Mentalität und seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Defensivbereich besticht. Sowohl die Position des Innenverteidigers als auch jene des zentralen defensiven Mittelfeldspielers kann von ihm bekleidet werden. Er wird eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen und seine Entwicklung weiter vorantreiben. Jamie durchlief alle Nachwuchsmannschaften des SV Ludesch und konnte sich im Frühjahr als Stammspieler in der Aufstiegsmannschaft der Ludescher etablieren. Er absolvierte in der Rückrunde 13 Spiele und stand dabei 9-mal in der Startelf. Zukünftig wird er bei uns mit der Trikotnummer 6 auflaufen. Lieber Jamie, wir sind sehr glücklich, dich ab der kommenden Spielzeit in unseren Reihen zu haben und freuen uns schon auf deine ersten Einsätze im Dress des Autohaus Rudi Lins FC Nüziders!

Harun Cosgun

Zur kommenden Spielzeit wird Harun Cosgun zu uns nach Nüziders wechseln. Sein letzter Verein war der TSV Altenstadt. Aufgrund einer verletzungsbedingten Pause konnte Harun im vergangenen Jahr kein Spiel absolvieren. Er konnte jedoch bereits in den Trainingseinheiten im Frühjahr zeigen, dass er eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen kann und wird. Seine Erfahrung gepaart mit seiner fußballerischen Klasse wird unserer Mannschaft nochmals einen großen Mehrwert für die kommende Spielzeit geben. Harun absolvierte den gesamten Nachwuchs bei der Rätia. Es folgten danach Stationen bei FC Diepoldsau und TSV Altenstadt. 2019 schloss er sich für 2 Jahre dem FC Nenzing an und gehörte, wie auch bei seinen vorherigen Stationen zum Stammpersonal. Im Jahr 2021 erfolgte die Rückkehr nach Altenstadt, bei denen er auch bis zu seiner Verletzung tätig war. Sowohl in Altenstadt als auch in Nenzing spielte Harun unter einem unserer Trainer. Er ist somit kein Unbekannter für das Trainerteam, welche seinen Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten dadurch bestens kennen. Lieber Harun, wir freuen uns sehr, dich in Nüziders willkommen zu heißen und freuen uns schon auf dein Pflichtspielcomeback in unseren Farben.

(Quelle: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders fb)

