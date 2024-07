Cem Öksüz mit einem Ausblick für den TSV Altenstadt

Details Sonntag, 21. Juli 2024 00:43

Am 10. August 2024 um 17 Uhr geht es für den Ender Klima TSV Altenstadt in die Landesliga Saison 2024/25. Man startet mit einem Heimspiel gegen den FC Schlins. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren und der sportliche Leiter Cem Öksüz wirft auch einen Blick auf die kommende Saison und auf die Kaderänderungen im Sommer 2024. Besonders herzliche Worte gibt es für Langzeittrainer Marcel Längle, der nach Nüziders gewechselt ist.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Cem Öksüz, sportlicher Leiter Ender Klima TSV Altenstadt: „Wir sind in die neue Saisonvorbereitung mit einem 28 Mann Kader gestartet inklusive den vier U18 Spielern. In der Vergangenheit hatten wir immer wieder Probleme mit Langzeitverletzten, Urlaubern und berufsbedingten Ausfällen. Daher ist es aktuell super, wenn man im Schnitt 20 bis 25 Spieler im Training hat. Ist auch für den Konkurrenzkampf ideal. Die Vorbereitung verläuft sehr gut und intensiv mit je vier Einheiten pro Woche!“

Kaderänderungen im Sommer 2024?

Cem Öksüz: „Wir haben eigentlich fast den gleichen Kader wie in der Vorsaison, bis auf ein paar Veränderungen. Mit den Abgängen von David Gaßner (SV Frastanz), Marko Zdravkovic (?) und Luca Oberhöller (BW Feldkirch) haben wir natürlich an Qualität verloren. Das wurde aber mit neuen Gesichtern wieder kompensiert. Die Zugänge sind Necip Bekleyen (SK Brederis), Enes Keskin (SK Brederis), Robin Krawagna (1b), Lukas Frisch (1b) und Hidayet Kandemir (VFB Hohenems). Der neue Trainerstab Ugur Yilmaz (UGI) Headcoach und Co -Trainer Ömer Kuzu.“

Gibt es aktuell verletzte Spieler?

Cem Öksüz: „Aktuell gibt es Gott sei dank keine verletzten Spieler, wir klopfen auf Holz, das es auch so bleibt. Umso mehr freut es uns sehr, dass die Langzeitverletzten wieder mit an Bord sind. Uns fehlten die ganze vergangene Frühjahrssaison Kapitän Lukas Engeljähringer, Jonas Glück, Michael Moser, Mert Tarim und David Rajh.“

Ziele für 2024/25?

Cem Öksüz: „Ziel für die kommende Saison ist es so schnell wie möglich sich im vorderen Drittel zu etablieren, danach schauen wir in welche Richtung es gehen wird. Natürlich hat man wie jedes Jahr zum Meisterschaftsstart sehr viele Urlauber, aber ich denke, damit geht es allen Vereinen gleich.“

Titelfavoriten?

Cem Öksüz: „Für mich gibt es in unserer Liga in der neuen Saison eigentlich keinen Favoriten, denke mal es kann jeder jeden schlagen. Wir werden sehen:). Österreichischer Meister? Ich denke, dass Sturm Graz wieder ein heißer Favorit sein wird. Deutscher Meister? Ich als Bayern München Fan sage natürlich Bayern:)!“

Veranstaltungen?

Cem Öksüz: „Am 18.8.2024 veranstalten wir unser jährliches Ortsvereins / Sponsorenturnier/Haufenspiel bei uns auf dem Sportplatz Amberg. Alle sind recht herzlich eingeladen!“

Persönliche Anliegen?

Cem Öksüz: „Zuletzt möchte ich mich noch bei unserem langjährigen Trainer Marcel Längle recht herzlich für die schöne lange Zeit mit ihm auf den Platz und abseits von dem grünen Rasen bedanken. Ich wünsche ihm bei seiner neuen Adresse FC Nüziders nur das Beste und natürlich auch im privaten Bereich alles, alles Gute!“

