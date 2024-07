Ausblick mit dem Obmann von Aufsteiger Au auf die Landesliga 2024/25

Details Dienstag, 23. Juli 2024 01:39

Am zweiten Augustwochenende 2024 startet der FC Raiffeisen Au eine Etage höher in die Meisterschaft der Landesliga. Klares Ziel ist der Klassenerhalt, der erste Gegner ist am 10. August 2024 ab 18 Uhr auswärts der FC Götzis. Für die KM2 von Au geht es im VFV-Cup mit dem Heimspiel eine Woche vorher gegen Vandans los, die KM1 trifft auswärts auf Tisis II.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Herbert Natter, Obmann FC Raiffeisen Au: „Die bisherigen Testspiele, die bereits absolviert wurden:

FC Riefensberg - FC Raiffeisen Au: 3:1

FC Raiffeisen Au - FC Bizau: 0:6

Noch geplante Testspiele

Dienstag, 23.07, 19.00 Uhr

SPG Mellau 1b - FC Raiffeisen Au

Samstag, 27.7, 11.00 Uhr

RW Rankweil 1b - FC Raiffeisen Au

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Herbert Natter: „Zugänge: Silvan Türtscher, Rafael Muxel, Jakob Gasser (eigene 1b) und ein Abgang Lukas Natter (Auszeit)

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Herbert Natter: „Derzeit sind Niko Muxel, Mario Feurstein, Heinrich Kohler angeschlagen. Wir hoffen, dass sie bis Saisonstart wieder fit sind!“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Herbert Natter: „Ganz klar der Klassenerhalt!“

Titelfavorit in der eigenen Liga 24/25?

Herbert Natter: „Aus meiner persönlichen Sicht Bezau, Meiningen und Schlins. In der Bundesliga Österreich RB Salzburg und in Deutschland Bayern München.“

Persönliche Anliegen?

Herbert Natter: „In den 3. Leistungsstufe sollte endlich eine gute Lösung gefunden werden, da die Ab/Aufstiege bzw. nicht erteilte Lizenzen immer auch Auswirkungen auf die unteren Ligen haben. In den unteren Klassen (ab 2. oder 1. Landesklasse abwärts) wäre eine Reduktion auf zwölf Vereine (statt 14) wünschenswert, der Aufwand für Spieler/Funktionär ist einfach zu umfangreich, dadurch verliert man viele Spieler frühzeitig!“

