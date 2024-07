Coach vom Landesliga-Aufsteiger Doren: „Wir sind stark genug, um es unter die Top-6 zu schaffen!“

Details Mittwoch, 24. Juli 2024 00:44

Der FC Baldauf Doren spielt in der kommenden Saison zum ersten Mal in der Landesliga. Darauf freut man sich natürlich sehr und ganz speziell auf die vier Derbys mit allen Teams vom Rotachtal. Im Kader gab es insgesamt elf Änderungen, Coach Günther Riedesser schätzt seine Mannschaft stark genug ein, um am Ende der Meisterschaft unter den Top-6 zu landen.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Wir haben am Montag, dem 1. Juli 2024, mit der Vorbereitung für die neue Saison begonnen. Wir hatten in Summe knapp drei Wochen Pause, die die Spieler einfach auch benötigt haben. Wir haben in Summe fünf Testspiele ausgemacht, wobei drei schon gespielt wurden. Im ersten Testspiel konnten wir gegen den Vorarlbergligisten FC Andelsbuch mit 3:1 gewinnen. Dann erfolgte die erste Runde im Wäldercup gegen SV Buch, wo es nach 25 Minuten 3:0 für den FC Doren stand und danach kam das große Unwetter und das Spiel musste in der 33. Minute abgebrochen werden. Am Donnerstag spielten wir gegen den VFB Bezau 1:1. Es folgt am Dienstag, dem 23.7. noch das Testspiel gegen FC Hittisau und am Samstag, dem 27.7. das letzte Vorbereitungsspiel gegen SW Bregenz Amateure (11 Uhr in Bregenz).“

Kaderveränderungen?

Zugänge:

Michael Bosnjak (Tormann) vom SC Hatlerdorf

Furkan Altas (AV) von St. Margrethen (CH)

Melih Erdogan (6er) von SC Fussach

Kürsat Kocabay (Stürmer) vom FC Krumbach

Stephan Uyigue (Flügel) vom Eugen & Emma DSV

Abgänge:

Mehmet Akan

Tamer Demirkol

Philipp Rupp

Musap Palta (wechselt zum FC Schwarzenberg)

Pavle Trabonjaca (wechselt zum FC Kennelbach)

Simon Kilzer

Gibt es aktuell verletzte Spieler?

Günther Riedesser: „Derzeit haben wir eigentlich keine verletzten Spieler, aber jetzt beginnt leider die Urlaubszeit und daher fehlen einige Spieler. Aber das muss man im Amateursport einfach auch akzeptieren. Zum jetzigen Zeitpunkt werden uns zwei bis drei Spieler zum Saisonauftakt fehlen. Aber das werden wir kompensieren, sofern alle anderen gesund bleiben.!

Ziele für die kommende Saison?

Günther Riedesser: „Wir sind stark genug, um unter die Top-6 zu kommen, wenn wir von Verletzungen verschont bleiben!“

Titelfavoriten?

Günther Riedesser: „Ich sehe die Juniors aus Dornbirn als sehr spielstark an; ansonsten ist die Landesliga ziemlich ausgeglichen. Einen klaren Favoriten kann ich derzeit nicht ausmachen. In der Bundesliga wird es für mich persönlich wieder ein Zweikampf zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg und das wird eine sehr enge Angelegenheit werden. Und in der deutschen Bundesliga wird es ebenso ein Kopf-an Kopf Rennen zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München! Dortmund und Leipzig mit minimalen Außenseiterchancen.“

Wichtige Infos zum Verein?

Günther Riedesser: „Bei uns im Verein freuen sich alle auf die bevorstehende Meisterschaft in der Landesliga. Es ist das allererste Mal, dass der FC Doren in dieser Liga spielt. Wir haben in Summe vier tolle Derbys mit allen Teams vom Rotachtal. Das ist eine ganz tolle Geschichte für diese Region. Zusätzlich haben wir jetzt endlich eine 1b mit der SPG Sulzberg/Doren. So kommen dann endlich alle Spieler immer zum Einsatz.“

Persönliche Anliegen?

Günther Riedesser: „Ich hoffe, dass diese Saison noch mehr Fans ins Waldstadion kommen und unsere Spiele live verfolgen und uns auch richtig anfeuern. Die Spieler haben sich das verdient!! Ansonsten kann ich nur sagen, dass es einfach Spass macht, beim FC Doren zu arbeiten.“

