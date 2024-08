Coach von Bezau: „Unser Ziel für 2024/25 ist ein gesicherter Mittelfeldplatz!“

Details Samstag, 03. August 2024 01:51

Eine Woche vor dem Start der Meisterschaft in der Landesliga 2024/25 ist die erste Runde des VFV-Cup gestartet. Wälderhaus VfB Bezau hat die erste Runde mit einem 4:1 Erfolg bei Egg/Andelsbuch II überstanden. Am Freitag, dem 2.8.24, konnte nur Göfis II (3:0 gegen Hochmontafon) überraschen. Der Coach von Bezau, Günther Kerber, zieht im ligaportal.at Interview eine Bilanz über Vorbereitung, Kaderänderungen und am Ende steht ein Ausblick auf die kommende Saison.

Vorbereitung?

Günther Kerber, Trainer Wälderhaus VfB Bezau: „Unsere Vorbereitung startete am 1. Juli 2024 mit vier Trainingseinheiten pro Woche und einem Testspiel. Dienstag, 16.7. Wälder Cup gegen den FC Riefensberg in Riefensberg 1:2 gewonnen. Donnerstag, 18.7. Wälder Cup gegen Doren im Elfmeterschießen gewonnen. Am Samstag, 20.7. SV Haisterkirch in Haisterkirch endete 1:1. Am 27.7. gegen FC Rotenberg 1b in Lingenau (1:2). Am Freitag, dem 2.8, haben wir im VFV-Cup auswärts bei Egg/Andelsbuch II mit 4:1 gewonnen. Deswegen folgt am kommenden Dienstag, dem 6.8.2024, ein weiteres Spiel im VFV-Cup. Am 11.8. um 10:30 Uhr startet dann die Meisterschaft gegen Viktoria Bregenz in Neu-Amerika

In dieser Liga kann man von einer planmäßigen Vorbereitung nicht schreiben. Viel zu kleine Kader, viele Urlaubsabsenzen aufgrund Betriebsurlauben etc. Nicht möglich, zweimal hintereinander mit derselben Mannschaft aufzutreten. Dadurch kommt es auch oft auf unerklärliche Ergebnisse bei den Vorbereitungsspielen. Der frühe Start des Wäldercups Anfang Juli ist auch nicht gerade von Vorteil.

Gibt es verletzte Spieler zum Meisterschaftsbeginn?

Günther Kerber: „Leider fehlen uns zum Meisterschaftsstart Schlüsselspieler, aber nicht nur bei uns. Verletzte Spieler: Alessandro Mistura, Karl Moosbrugger - bis Meisterschaftsbeginn hoffentlich wieder fit.“

Kaderänderungen im Sommer 2024?

Günther Kerber: „Abgänge: Tomas Pineiro zu Rotenberg, Wesch Leon zu Andelsbuch und Jan Natter zu Bizau und alle noch für den Verein gemeldeten Brasilianer wurden freigegeben. Ersetzt wurden die Abgänge durch Hasan Gündogdu (Torspieler vom FC Dornbirn), Kartan Kubilay (Innenverteidiger vom FC Kennelbach), Phillip Alexander Moses (U18-Spieler vom DSV), Mehmet-Ali Akbulut (FC Wolfurt), Aaron Fontain vom FC Dornbirn und Lorenz Gmeiner aus Deutschland komplettiert die Neuzugänge. Mit Etienne Güllü wurde ein junger Eigenbauspieler reaktiviert.?

Ziele und Favoriten?

Günther Kerber: „Unser Ziel für die kommende Saison ist ein gesicherter Mittelfeldplatz. Titelfavorit für mich ist der FC Dornbirn 1b. In der Österreichischen Bundesliga wird es der SK Sturm Graz schaffen, in Deutschland der FC Bayern München!“

