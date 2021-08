Aufsteiger Großwalsertal erster Tabellenführer – Riefensberg schlägt Hatlerdorf

Details Mittwoch, 04. August 2021 16:49

Aufstiegseuphorie und alles lief wie am Schnürchen – die SPG Spenglerei Großwalsertal spielt eine Etage höher in der ersten Runde der Landesliga auswärts entfesselt und gewinnt bei den Dornbirn Juniors mit 8:1. Hittisau ebenfalls mit klarem Auswärtssieg – 5:0 in Altenstadt. Der Fliesen Jams FC Riefensberg ist gegen SC Elektro Graf Hatlerdorf drückend überlegend, zwei Treffer gelingen aber erst in letzter Sekunde!

Riefensberg lässt gegen Hatlerdorf viele Chancen aus!

Keinerlei Probleme für Riefensberg bei der Heimpremiere 21/22 gegen Hatlerdorf – außer dem Erzielen von Treffern. Zwar steht es zur Pause noch 0:0, aber die Heimelf findet sehr viele konkrete Möglichkeiten vor. Bitter für Hatlerdorf, dass es dann in den letzten Minuten der Partie doch noch klappt. Thomas Schwarz in der 90. Minute und ein Strafstoß, von Julian Birgfellner verwandelt, sichert Riefensberg – über die neunzig Minuten sicher verdient – drei Punkte zum Auftakt.

Tomasz Pekala, Trainer Fliesen Jams FC Riefensberg: „Überzeugender und Souveräner Sieg. Klar die bessere Mannschaft über neunzig Minuten. Sieg muss viel höher ausfallen, viele Chancen ausgelassen!“

Beste Spieler Fliesen Jams FC Riefensberg: Matthias Eller - Defensives Mittelfeld, Thomas Schwarz – Sturm, Niklas Fink – Sturm, Julian Birgfellner

Großwalsertal lässt es krachen!

Aufsteiger Großwalsertal zeigt in der ersten Partie gehörig auf und gewinnt bei den Dornbirn Juniors 8:1 – da sist auch die Tabellenführung. Hittisau auf Platz zwei – 5:0 in Altenstadt. Zwei Aufsteige rund vier Absteiger gibt es heuer in der Meisterschaft und so wird es vor allem unten extrem eng werden. In der kommenden Runde gibt es zwei direkte Duelle von Mannschaften die in Runde eins gewinnen konnten. Am 6.8.21 trifft um 18:30 Uhr Sulzberg auf Riefensberg und am 7.8.21 um 17 Uhr Großwalsertal auf Frastanz.

