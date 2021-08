Erfolg gegen Sulzberg - Aufsteiger Gaissau mit sieben Punkten nach drei Spielen

Details Samstag, 21. August 2021 12:08

Auftakt zur vierten Runde der Landesliga zwischen dem SV Gaissau und dem FC Sport Haschko Sulzberg. Einsatz lassen beide Mannschaften nicht missen, es fehlen aber vor allem die Aktionen vor den Toren. Drückende Hitze macht es den Kickern aber auch schwer, ein gutes und dynamisches Spiel aufzuziehen. Gaissau in Hälfte zwei dynamischer und auch mit dem einzigen Treffer – Sprung auf Platz drei der Tabelle – zumindest für 24 Stunden. Der Kracher der Runde wird am Samstag, dem 21.8.21, angepfiffen. Um 18:30 Uhr treffen die bilsang mit weißer Weste ausgestatteten Teams von Hittisau und Riefensberg direkt aufeinander.

Erkämpfter Dreier von Gaissau

Tropische Temperaturen in der Arena des SV Gaissau – für beide Mannschaften recht schwierige Bedingungen. Es entwickelt sich vor etwa 150 Fans und Zuschauern ein ausgeglichenes und kampfbetontes Spiel. Mangelware sind allerdings Torchancen, man hat durchaus das Gefühl ein Treffer könnte die Partie entscheiden. Kaum konkrete Chancen in Hälfte eins – ein 0:0 zur Pause.

Gaissau bringt in der Pause Marko Fischer für Simon Keckeis und David Wurzer für David Dörler. Damit gibt es durchaus etwas mehr Drive im Angriffsspiel der Hausherren und in der 57. die Führung für die Heimelf. Elias Schnetzer bringt Gaissau mit 1:0 in Führung. Gaissau bringt den Dreier – in einem an und für sich nicht aufregenden Spiel – über die Runden und steht als Aufsteiger nach drei Spielen mit toller Bilanz da.

Beste Spieler SV Gaissau: Marco Bruno Pezzey (IV), Elias Schnetzer (ST)

Bernhard Erkinger, Trainer SV Gaissau: „Mitentscheidend war wohl die Umstellung in der Pause, da kam in den Angriff mehr Dynamik rein und wir konnten den enstcheidenden Treffer erzielen. Leider wieder einige Spieler, die sich verletzt haben – das ist extrem bitter. Für uns als Aufsteiger natürlich eine tolle Bilanz nach drei Spielen, mit sieben Zählern in der Tabelle zu stehen!“

