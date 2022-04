Direkt verwandelte Ecke bringt Sulzberg den Dreier in Hittisau

Details Freitag, 08. April 2022 00:56

Der FC Haschko Sulzberg überrascht zum Auftakt der Landesliga 2022 beim KFZ Hagspiel FC Hittisau. In allerletzter Sekunde zirkelt Elias Baldauf den Ball nach einer Ecke direkt ins Tor – Sulzberg gewinnt mit 2:1. Damit geht für Hittisau an der Tabellenspitze etwas Boden verloren, das merkt man aber noch nicht so sehr, denn von sieben angesetzten Partien konnten wegen winterlicher Wetterbedingungen nur zwei ausgetragen werden. Altenstadt gewann in Schlins mit 3:1.

Schneefall – ein kleine Glückslotterie in Hälfte zwei!

Michael Fink, Trainer FC Haschko Sulzberg: „Das erste Spiel ein Derby - das ist immer was besonderes! Bei leichtem Schneefall wurde das Spiel angepfiffen, bei Hittisau merkte man, dass sie vorne dabei sein wollen und sie waren auch ein wenig überlegen in Durchgang eins. Aber unser sehr gut spielender Tormann zeigt zwei Superparaden, so ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Zum Start der 2. Halbzeit fing es heftiger an zu schneien und der sonst schon schwer zu bespielbare Platz wurde noch rutschiger und das Spiel ein wenig zur Glückslotterie. Jetzt waren wir die zweikampstärkere Mannschaft und investierten mehr, das 0:1 war ein schöner Weitschuss von Manu Möß, es ging jetzt hin und her, ohne wirklich viele Torchancen. Dann bekam Hittisau in der 86.. Minute einen gerechtfertigten Elfer, der souverän von Thiago De Lima Silva verwandelt wurde. Jetzt waren die Hausherren voller Tatendrang, vergaßen aber ein wenig ihre Defensivarbeit. So hatten wir noch zwei gute Standards, die noch entschärft werden konnten, beim dritten Versuch war es Elias Baldauf, der aus einer direkten Ecke das 2:1 für Sulzberg besorgte, jetzt kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Am Schluss ein sehr wichtiger Sieg für uns, wobei eine Punkteteilung gerecht gewesen wäre.

Beste Spieler FC Haschko Sulzberg: Feuerle Michael (TW), Heidegger David (AV), Möß Manuel, Spiegel Dietmar (IV)