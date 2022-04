Das Beste zum Schluss: Kennelbach erzielt Remis in der Nachspielzeit

Details Dienstag, 19. April 2022 15:35

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen FC Kennelbach und TSV Altenstadt 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel war 5:2 zugunsten von Altenstadt ausgegangen.

In der 36. Minute trafen die Gäste zum ersten Mal ins Schwarze. Ein Tor mehr für TSV Altenstadt machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Für Kennelbach avancierte Lukas Grabher zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 (92.) doch noch den Ausgleich erzielte. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich das Heimteam und Altenstadt mit einem Unentschieden.

FC Kennelbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Die letzten Resultate von TSV Altenstadt konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Mit diesem Unentschieden verpasste TSV Altenstadt die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel Altenstadt sogar ab und steht nun auf Rang sieben. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Kennelbach hat nächste Woche SV Brauerei Frastanz zu Gast. Auf heimischem Terrain empfängt Altenstadt im nächsten Match SC Hatlerdorf.

Landesliga: FC Kennelbach – TSV Altenstadt, 1:1 (0:1)

92 Lukas Grabher 1:1

36 Baris Oezcan 0:1