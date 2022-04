Riefensberg und Gaissau lieferten sich dramatisches Duell

Details Dienstag, 26. April 2022 21:37

FC Riefensberg und Gaissau boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Riefensberg hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Stefan Stojanovic brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. In der 35. Minute erzielte Stefan Feuerstein das 1:1 für Fliesen Jams FC Riefensberg. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Elias Schnetzer war zur Stelle und markierte das 2:1 von SV Gaissau (60.). FC Riefensberg geriet deutlicher in Rückstand, als Gaissau auf 3:1 erhöhte (63.). Mit dem 2:3 gelang Feuerstein ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (86.). Am Schluss gewann SV Gaissau gegen Riefensberg.

Bei Fliesen Jams FC Riefensberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Der Gastgeber bekleidet mit 31 Zählern Tabellenposition fünf. FC Riefensberg verbuchte insgesamt zehn Siege, ein Remis und acht Niederlagen.

Gaissau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SV Gaissau, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am Samstag muss Riefensberg bei SV Brauerei Frastanz ran, zeitgleich wird Gaissau von ERNE FC Schlins in Empfang genommen.

Landesliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – SV Gaissau, 2:3 (1:1)

86 Stefan Feuerstein 2:3

63 Aleksander Pakic 1:3

60 Elias Schnetzer 1:2

35 Stefan Feuerstein 1:1

11 Stefan Stojanovic 0:1