Kennelbach gewinnt zuhause gegen SPG Großwalsertal

Samstag, 06. August 2022 07:19

Zum Saisonstart boten FC Kennelbach und SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

In Minute 14 traf Kennelbach zum ersten Mal ins Schwarze. Mehmet-Ali Akbulut versenkte die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft (31.). Für das 1:2 von SPG Großwalsertal zeichnete David Bickel verantwortlich (35.). Zur Pause behielt FC Kennelbach die Nase knapp vorn. In der 46. Minute gelang Großwalsertal der Ausgleich. Keramettin Kocabay machte in der 61. Minute das 3:2 von Kennelbach perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann FC Kennelbach gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal.

Landesliga: FC Kennelbach – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, 3:2 (2:1)

61 Keramettin Kocabay 3:2

46 Jordan Tuertscher 2:2

35 David Bickel 2:1

31 Mehmet-Ali Akbulut 2:0

14 Tobias Neubauer 1:0