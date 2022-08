FC Riefensberg gewinnt zuhause gegen FC BW Feldkirch

Details Samstag, 06. August 2022 09:25

Zum Ligaauftakt kam Fliesen Jams FC Riefensberg gegen FC Blau Weiß Feldkirch zu einem 3:1.

FC Riefensberg ging durch Niklas Fink in der 30. Minute in Führung. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der 47. Minute erzielte Arthur Jonas Do Rego Ferreira das 1:1 für FC BW Feldkirch. In der 57. Minute brachte Michael Knapp den Ball im Netz des Gasts unter. Riefensberg erzielte in der 89. Minute das 3:1. Mit dem Abpfiff war der Heimmannschaft der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Landesliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – FC Blau Weiß Feldkirch, 3:1 (1:1)

89 Adrian Hoerburger 3:1

57 Michael Knapp 2:1

47 Arthur Jonas Do Rego Ferreira 1:1

30 Niklas Fink 1:0