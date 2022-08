Zdravkovic schnürt Doppelpack gegen FC Götzis

Details Sonntag, 07. August 2022 07:08

Zum Saisonstart boten SV Brauerei Frastanz und Vollbad FC Götzis den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Marko Zdravkovic brachte SV Frastanz nach 19 Minuten die 1:0-Führung. Igor Marjanovic nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für Frastanz ging es in die Halbzeitpause. Wenige Minuten später verkürzte FC Götzis auf 1:2 (53.). Zdravkovic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (67.). In Minute 77 bejubelte Vollbad FC Götzis das 2:3. Am Ende verbuchte SV Brauerei Frastanz gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Landesliga: SV Brauerei Frastanz – Vollbad FC Götzis, 3:2 (2:0)

77 Selim Kum 3:2

67 Marko Zdravkovic 3:1

53 Selim Kum 2:1

37 Igor Marjanovic 2:0

19 Marko Zdravkovic 1:0