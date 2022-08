Fritsch rettet Gaissau einen Zähler

Details Sonntag, 14. August 2022 14:52

Im Spiel von Intersport FC Schruns gegen Gaissau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Marko Fischer brachte SV Gaissau in der vierten Minute nach vorn. Sebastian Dona schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für FC Schruns (15./21.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Elias Schnetzer in der 30. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.



Eine Minute später ging Schruns durch den dritten Treffer von Dona in Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Clemens Fritsch bereits wenig später besorgte (83.). Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Ein Punkt reichte Intersport FC Schruns, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun vier Punkten steht die Heimmannschaft auf Platz drei.

Für Gaissau endete die vorherige Saison mit 35 Punkten auf dem elften Platz.

SV Gaissau machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zwölften Platz.

Landesliga: Intersport FC Schruns – SV Gaissau, 3:3 (2:2)

83 Clemens Fritsch 3:3

81 Sebastian Dona 3:2

30 Elias Schnetzer 2:2

21 Sebastian Dona 2:1

15 Sebastian Dona 1:1

4 Marko Fischer 0:1