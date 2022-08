FC Schruns gewinnt gegen FC Schwarzenberg klar!

Details Montag, 22. August 2022 09:52

MEVO FC Schwarzenberg hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging das Heimteam kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:4 gegen Intersport FC Schruns.

FC Schwarzenberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Simon Maier schoss für FC Schruns in der 24. Minute das erste Tor. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Sebastian Dona versenkte die Kugel zum 2:1 (50.). Maier schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (63.). Abbas Kaddir stellte schließlich in der 87. Minute den 4:1-Sieg für Schruns sicher. Am Ende verbuchte Intersport FC Schruns gegen Schwarzenberg einen Sieg.

Wann findet MEVO FC Schwarzenberg die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen FC Schruns setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Schruns in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz.

FC Schwarzenberg tritt kommenden Dienstag, um 18:30 Uhr, bei Vollbad FC Götzis an. Einen Tag später empfängt Intersport FC Schruns FC Sport Haschko Sulzberg.

Landesliga: MEVO FC Schwarzenberg – Intersport FC Schruns, 1:4 (1:1)

87 Abbas Kaddir 1:4

63 Simon Maier 1:3

50 Sebastian Dona 1:2

24 Simon Maier 1:1

4 Florian Duenser 1:0