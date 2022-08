SPG Großwalsertal besiegt Gaissau souverän mit 6:3

Details Freitag, 26. August 2022 11:34

Gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal holte sich SV Gaissau eine 3:6-Schlappe ab.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SPG Großwalsertal bereits in Front. Hannes Rinderer markierte in der zweiten Minute die Führung. Lange währte die Freude des Heimteams nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Niklas Schranz den Ausgleichstreffer für Gaissau. Matteo Benda brachte SV Gaissau per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 14. und 31. Minute vollstreckte. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Sebastian Hofer das 2:3 zugunsten des Gasts (41.). Großwalsertal nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 50. Minute erhöhte Samuel Lessiak auf 4:2 für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal. Markus Konzett gelang ein Doppelpack (71./73.), mit dem er das Ergebnis auf 6:2 hochschraubte. In der 75. Minute brachte Clemens Fritsch das Netz für Gaissau zum Zappeln. Am Schluss schlug SPG Großwalsertal SV Gaissau mit 6:3.

Bei Großwalsertal präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte SPG Großwalsertal bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Gaissau findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Vier Spiele und noch kein Sieg: SV Gaissau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Das nächste Mal ist Großwalsertal am 28.08.2022 gefordert, wenn man bei MEVO FC Schwarzenberg antritt. Für Gaissau geht es schon am Samstag weiter, wenn man SPG Metzler Werkzeuge Brederis/Meiningen Juniors (1b) empfängt.

Landesliga: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – SV Gaissau, 6:3 (3:2)

75 Clemens Fritsch 6:3

73 Markus Konzett 6:2

71 Markus Konzett 5:2

50 Samuel Lessiak 4:2

41 Sebastian Hofer 3:2

31 Matteo Benda 3:1

14 Matteo Benda 2:1

10 Niklas Schranz 1:1

2 Hannes Rinderer 1:0