Neun Treffer zwischen Riefensberg und Kennelbach!

Details Samstag, 27. August 2022 01:51

Mit 3:6 verlor FC Kennelbach am vergangenen Freitag deutlich gegen Fliesen Jams FC Riefensberg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Fliesen Jams FC Riefensberg heißen konnte.

Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Mehmet-Ali Akbulut brachte Kennelbach in der sechsten Spielminute in Führung. Philipp Stoss nutzte die Chance für FC Riefensberg und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Hannes Gasser erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Riefensberg durch einen Selbsttreffer das 2:1 (51.). Doppelpack für die Gastgeber: Nach seinem ersten Tor (57.) markierte Thomas Waldner wenig später seinen zweiten Treffer (61.). Den Vorsprung des Tabellenprimus ließ Julian Birgfellner in der 71. Minute anwachsen. Mit zwei schnellen Treffern von Lukas Glatzer (87.) und Akbulut (90.) machte FC Kennelbach deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Kurz darauf traf Thomas Schwarz in der Nachspielzeit für Fliesen Jams FC Riefensberg (92.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Riefensberg Kennelbach 6:3.

Die errungenen drei Zähler gingen für Riefensberg einher mit der Übernahme der Tabellenführung - zumindest für 24 Stunden. Offensiv konnte Fliesen Jams FC Riefensberg in der Landesliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 14 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saison von FC Riefensberg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von drei Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

FC Kennelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun und es könnte nach den weiteren Spielen vom Wochenende noch weiter nach unten gehen.

Am kommenden Samstag tritt Riefensberg bei Intersport FC Schruns an, während FC Kennelbach auf Frastanz trifft.

Landesliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – FC Kennelbach, 6:3 (1:1)

92 Thomas Schwarz 6:3

90 Mehmet-Ali Akbulut 5:3

87 Lukas Glatzer 5:2

71 Julian Birgfellner 5:1

61 Thomas Waldner 4:1

57 Thomas Waldner 3:1

51 Eigentor durch Hannes Gasser 2:1

31 Philipp Stoss 1:1

6 Mehmet-Ali Akbulut 0:1