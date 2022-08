FC Sulzberg siegt im Spitzenspiel

Details Sonntag, 28. August 2022 00:41

Bei FC Sport Haschko Sulzberg holte sich Vollbad FC Götzis eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen.

Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Sulzberg die Nase vorn.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Matej Tomas sein Team in der ersten Minute. Jakob Moosbrugger traf zum 1:1 zugunsten von Sulzberg (15.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Martin Gigler in der 29. Minute. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Yannick Alber, der das 3:1 aus Sicht von FC Sport Haschko Sulzberg perfekt machte (90.). Letzten Endes ging FC Sulzberg im Duell mit FC Götzis als Sieger hervor.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Sulzberg in der Tabelle nach vorne und belegt nach den Spielen vom Samstag den ersten Tabellenplatz. Prunkstück des Gastgebers ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwei Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. FC Sport Haschko Sulzberg bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat FC Sulzberg drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Sulzberg selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Bei Vollbad FC Götzis präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC Götzis bei. Vollbad FC Götzis baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist FC Sport Haschko Sulzberg zu SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, zeitgleich empfängt FC Götzis FC Mohren Dornbirn Juniors.

Landesliga: FC Sport Haschko Sulzberg – Vollbad FC Götzis, 3:1 (2:1)

90 Yannick Alber 3:1

29 Martin Gigler 2:1

15 Jakob Moosbrugger 1:1

1 Matej Tomas 0:1