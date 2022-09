Doppelpack von Maier reicht FC Schruns nicht - 3:5 gegen Riefensberg

Details Montag, 05. September 2022 01:08

Durch ein 5:3 holte sich FC Riefensberg drei Punkte bei FC Schruns. Riefensberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Für das erste Tor sorgte Thomas Waldner. In der 32. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Simon Maier mit dem 1:1 für Schruns zur Stelle (43.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Timo Dreznjak brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Intersport FC Schruns über die Linie (46.). Philipp Stoss versenkte den Ball in der 57. Minute im Netz von FC Schruns. Der Treffer zum 3:2 sicherte Schruns nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Maier in diesem Spiel (67.). Wer glaubte, Fliesen Jams FC Riefensberg sei geschockt, irrte. Niklas Fink machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (73.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Patrick Bilgeri einen Treffer für FC Riefensberg im Ärmel hatte (85.). Letzten Endes ging Riefensberg im Duell mit Intersport FC Schruns als Sieger hervor.

20 Gegentreffer musste FC Schruns im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Schruns findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die bisherige Saisonbilanz von Intersport FC Schruns bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Nach dem klaren Erfolg über FC Schruns festigt Fliesen Jams FC Riefensberg den dritten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von FC Riefensberg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 19-mal zu. Riefensberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf vier summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Mit insgesamt 13 Zählern befindet sich Fliesen Jams FC Riefensberg voll in der Spur. Die Formkurve von Schruns dagegen zeigt nach unten.

Während Intersport FC Schruns am kommenden Samstag Vollbad FC Götzis empfängt, bekommt es FC Riefensberg am selben Tag mit SV Brauerei Frastanz zu tun.

Landesliga: Intersport FC Schruns – Fliesen Jams FC Riefensberg, 3:5 (2:1)

88 Philipp Stoss 3:5

85 Patrick Bilgeri 3:4

73 Niklas Fink 3:3

67 Simon Maier 3:2

57 Philipp Stoss 2:2

46 Timo Dreznjak 2:1

43 Simon Maier 1:1

32 Thomas Waldner 0:1