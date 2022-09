3:1 gegen Gaissau - Erfolgsserie von FC BW Feldkirch hält weiter an

Details Montag, 05. September 2022 01:09

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von FC BW Feldkirch. Der Gastgeber setzte sich mit einem 3:1 gegen Gaissau durch. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Bruno Rodrigues Gervasoni brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Geschockt zeigte sich SV Gaissau nicht. Nur wenig später war Dominik Helbok mit dem Ausgleich zur Stelle (18.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Feldkirch nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Gervasoni in diesem Spiel (32.). Zur Pause behielt der Spitzenreiter die Nase knapp vorn. In der 74. Minute erhöhte Nikola Knestel auf 3:1 für FC Blau Weiß Feldkirch. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von FC BW Feldkirch.

Feldkirch ist mit 15 Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. Nur einmal gab sich Feldkirch bisher geschlagen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, FC Blau Weiß Feldkirch zu besiegen.

Gaissau findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit erst zehn erzielten Toren haben die Gäste im Angriff Nachholbedarf. Sechs Spiele und noch kein Sieg: SV Gaissau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Samstag tritt FC BW Feldkirch bei MEVO FC Schwarzenberg an, während Gaissau einen Tag zuvor FC Renault Malin Sulz empfängt.

Landesliga: FC Blau Weiß Feldkirch – SV Gaissau, 3:1 (2:1)

74 Nikola Knestel 3:1

32 Bruno Rodrigues Gervasoni 2:1

18 Dominik Helbok 1:1

15 Bruno Rodrigues Gervasoni 1:0