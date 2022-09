Abfuhr für SPG Großwalsertal bei den FC Dornbirn Juniors

Details Sonntag, 11. September 2022 02:04

Fc Dornbirn Juniors stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog SPG Großwalsertal mit einem 4:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Dornbirn Juniors ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Großwalsertal einen klaren Erfolg.

FC Mohren Dornbirn Juniors ging in der 22. Minute in Front. Komfortabel war die Pausenführung des Heimteams nicht, aber immerhin ging Fc Dornbirn Juniors mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Dornbirn Juniors erzielte in der 56. Minute das 2:0. In der 63. Spielminute setzte sich Fc Dornbirn Juniors erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal wurde deutlich abgehängt, als Dornbirn Juniors auf 4:0 erhöhte (85.). Am Ende kam FC Mohren Dornbirn Juniors gegen SPG Großwalsertal zu einem verdienten Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Fc Dornbirn Juniors in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. 23 Tore – mehr Treffer als Dornbirn Juniors erzielte kein anderes Team der Landesliga. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Mohren Dornbirn Juniors.

Großwalsertal findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf.

Mit insgesamt 15 Zählern befindet sich Fc Dornbirn Juniors voll in der Spur. Die Formkurve von Großwalsertal dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für Dornbirn Juniors ist SPG Metzler Werkzeuge Brederis/Meiningen Juniors (1b) (Samstag, 17:00 Uhr). SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal misst sich am selben Tag mit Intersport FC Schruns (17:30 Uhr).

Landesliga: FC Mohren Dornbirn Juniors – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, 4:0 (1:0)

85 Eren Yuezueak 4:0

63 Eren Yuezueak 3:0

56 Eren Yuezueak 2:0

22 Eren Yuezueak 1:0