Negativserie vom FC Schruns hält weiter an - Heimniederlage gegen Götzis

Details Sonntag, 11. September 2022 02:12

Für Schruns gab es in der Partie gegen FC Götzis, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging Vollbad FC Götzis als Favorit ins Spiel gegen Intersport FC Schruns – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Für das erste Tor sorgte Sebastian Dona. In der 32. Minute traf der Spieler von FC Schruns ins Schwarze. Ein Tor mehr für die Heimmannschaft machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. FC Götzis traf in der 48. Minute zum Ausgleich. Der Gast witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (78.). Vollbad FC Götzis baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (96.). Letzten Endes ging FC Götzis im Duell mit Schruns als Sieger hervor.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Intersport FC Schruns im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 23 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Landesliga. FC Schruns musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Schruns insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Intersport FC Schruns taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit drei Siegen weist die Bilanz von Vollbad FC Götzis genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von FC Schruns. Nach der Niederlage gegen FC Götzis ist Schruns aktuell das defensivschwächste Team der Landesliga. Vollbad FC Götzis setzte sich mit diesem Sieg von Intersport FC Schruns ab und nimmt nun mit zehn Punkten den siebten Rang ein, während FC Schruns weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Schruns tritt am kommenden Samstag bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal an, FC Götzis empfängt am selben Tag Fliesen Jams FC Riefensberg.

Landesliga: Intersport FC Schruns – Vollbad FC Götzis, 1:3 (1:0)

96 Samed Soenmez 1:3

78 Simon Laengle 1:2

48 Simon Laengle 1:1

32 Sebastian Dona 1:0