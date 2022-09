Last-Minute-Held Hannes Rinderer schlägt für Großwalsertal in Götzis zu!

Details Sonntag, 25. September 2022 00:27

Im Spiel von Vollbad FC Götzis gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Hannes Rinderer brachte SPG Großwalsertal in der 35. Minute in Front. Die Pausenführung von Großwalsertal fiel knapp aus. In der 46. Minute hatte FC Götzis den Ausgleich parat. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal markierte das 2:1 (65.). David Wackernell versenkte den Ball in der 82. Minute im Netz von SPG Großwalsertal. Gefeierter Mann des Spiels war Rinderer, der Großwalsertal mit seinem Treffer in der 94. Minute den Vorsprung brachte. Letzten Endes ging SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal im Duell mit Vollbad FC Götzis als Sieger hervor.

Für FC Götzis gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Durch diese Niederlage fallen die Gastgeber in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Vollbad FC Götzis baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SPG Großwalsertal findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

FC Götzis stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei SPG Metzler Werkzeuge Brederis/Meiningen Juniors (1b) vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Großwalsertal Fliesen Jams FC Riefensberg.

Landesliga: Vollbad FC Götzis – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, 2:3 (0:1)

94 Hannes Rinderer 2:3

82 David Wackernell 2:2

65 Jordan Tuertscher 1:2

46 Simon Laengle 1:1

35 Hannes Rinderer 0:1