Adiel Silva de Moura rettet FC Sulz einen Punkt in Sulzberg!

Details Sonntag, 25. September 2022 00:28

Das Spiel vom Samstag zwischen FC Sulzberg und FC Sulz endete mit einem 3:3-Remis. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Sulzberg gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass FC Sport Haschko Sulzberg der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Adiel Silva de Moura brachte die Gastgeber in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Gilclecio Dos Santos Moura versenkte die Kugel zum 2:0 für FC Renault Malin Sulz (25.). Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Yannick Alber zum 1:2 zugunsten von FC Sulzberg (41.). Die Pausenführung von FC Sulz fiel knapp aus. Das 2:2 von Sulzberg stellte Martin Gigler sicher (61.). Zehn Minuten später ging FC Sport Haschko Sulzberg durch den zweiten Treffer von Alber in Führung. In der 82. Minute sicherte Adiel Silva de Moura seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letztlich gingen FC Sulzberg und FC Renault Malin Sulz mit jeweils einem Punkt auseinander.

Sicherlich ist das Ergebnis für Sulzberg nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. FC Sport Haschko Sulzberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Die letzten Resultate von FC Sulzberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

FC Sulz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte den Gästen, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 13 Punkten steht FC Renault Malin Sulz auf Platz sieben. FC Sulz verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien ließ FC Renault Malin Sulz zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Nächster Prüfstein für Sulzberg ist FC Kennelbach (Samstag, 15:30 Uhr). FC Sulz misst sich am selben Tag mit FC Mohren Dornbirn Juniors (16:00 Uhr).

Landesliga: FC Sport Haschko Sulzberg – FC Renault Malin Sulz, 3:3 (1:2)

82 Adiel Silva de Moura 3:3

71 Yannick Alber 3:2

61 Martin Gigler 2:2

41 Yannick Alber 1:2

25 Gilclecio Dos Santos Moura 0:2

12 Adiel Silva de Moura 0:1