FC Dornbirn Juniors spielen den FC Sulz schwindelig

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:41

Fc Dornbirn Juniors erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen FC Renault Malin Sulz. Dornbirn Juniors erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

FC Sulz geriet in der elften Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Miguel Mayr den Vorsprung von FC Mohren Dornbirn Juniors auf 2:0 (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In ruhiges Fahrwasser brachten die Gäste sich, indem man das 3:0 erzielte (54.). Das 1:3 von FC Renault Malin Sulz stellte Luis Schnetzer sicher (73.). In der Nachspielzeit besserte Mayr seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Dornbirn Juniors erzielte. Ein starker Auftritt ermöglichte FC Mohren Dornbirn Juniors am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Sulz.

FC Renault Malin Sulz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. FC Sulz verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Fc Dornbirn Juniors stets gesorgt, mehr Tore als Dornbirn Juniors (31) markierte nämlich niemand in der Landesliga. Die Saisonbilanz von FC Mohren Dornbirn Juniors sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und einem Unentschieden büßte Fc Dornbirn Juniors lediglich drei Niederlagen ein. Zuletzt lief es erfreulich für Dornbirn Juniors, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

FC Mohren Dornbirn Juniors setzte sich mit diesem Sieg von FC Renault Malin Sulz ab und nimmt nun mit 19 Punkten den fünften Rang ein, während FC Sulz weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist FC Renault Malin Sulz zu Intersport FC Schruns, zeitgleich empfängt Fc Dornbirn Juniors FC Kennelbach.

Landesliga: FC Renault Malin Sulz – FC Mohren Dornbirn Juniors, 1:4 (0:2)

92 Miguel Mayr 1:4

73 Luis Schnetzer 1:3

54 Eren Yuezueak 0:3

45 Miguel Mayr 0:2

11 Lukas Parger 0:1