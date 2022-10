FC Sulzberg kämpft sich dank Patrick Eller zum Punkt in Kennelbach

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:40

FC Sulzberg war als Siegesanwärter bei Kennelbach angetreten, musste sich jedoch mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Sulzberg ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht.

Für das erste Tor sorgte Keramettin Kocabay. In der 16. Minute traf der Spieler von FC Kennelbach ins Schwarze. Patrik Gasser erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 36 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für Kennelbach ging es in die Halbzeitpause. Patrick Eller schlug doppelt zu und glich damit für FC Sport Haschko Sulzberg aus (47./70.). Alles sprach für einen Sieg von FC Kennelbach, doch am Ende wurde das Aufbäumen von FC Sulzberg noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Kennelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte FC Kennelbach, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun neun Punkten steht Kennelbach auf Platz zwölf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 26 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Kennelbach in dieser Saison. Zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Kennelbach momentan auf dem Konto. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: FC Kennelbach kann einfach nicht gewinnen.

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Sulzberg 19 Zähler zu Buche. Der letzte Dreier liegt für den Gast bereits drei Spiele zurück.

Am nächsten Samstag reist Kennelbach zu FC Mohren Dornbirn Juniors, zeitgleich empfängt FC Sport Haschko Sulzberg SV Brauerei Frastanz.

Landesliga: FC Kennelbach – FC Sport Haschko Sulzberg, 2:2 (2:0)

70 Patrick Eller 2:2

47 Patrick Eller 2:1

36 Patrik Gasser 2:0

16 Keramettin Kocabay 1:0