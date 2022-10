FC Riefensberg schießt sich mit Sieg gegen Gaissau an die Spitze

Details Samstag, 08. Oktober 2022 01:03

Fliesen Jams FC Riefensberg und SV Gaissau boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für FC Riefensberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Gaissau geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Patrick Bilgeri das schnelle 1:0 für Riefensberg erzielte. Lange währte die Freude von Fliesen Jams FC Riefensberg nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Niklas Schranz den Ausgleichstreffer für SV Gaissau. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Niklas Fink in der zwölften Minute. FC Riefensberg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Julian Birgfellner versenkte die Kugel zum 3:1 für die Heimmannschaft (49.). In der Nachspielzeit (92.) gelang Elias Schnetzer der Anschlusstreffer für Gaissau. Schließlich sprang für Riefensberg gegen SV Gaissau ein Dreier heraus.

Fliesen Jams FC Riefensberg ist nach dem Sieg gegen Gaissau neuer Spitzenreiter der Landesliga. Erfolgsgarant von FC Riefensberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 31 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison von Riefensberg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Fliesen Jams FC Riefensberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Gaissau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Nun musste sich Gaissau schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am kommenden Samstag trifft FC Riefensberg auf SPG Metzler Werkzeuge Brederis/Meiningen Juniors (1b), SV Gaissau spielt tags zuvor gegen MEVO FC Schwarzenberg.

Landesliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – SV Gaissau, 3:2 (2:1)

