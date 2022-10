Altenstadt mit klarer Niederlage in Schwarzenberg

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:14

Mit 0:4 verlor Altenstadt am vergangenen Samstag deutlich gegen FC Schwarzenberg. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Schwarzenberg. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

In der 23. Minute traf das Heimteam zum ersten Mal ins Schwarze. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Victor Erick Bueno Martins versenkte die Kugel zum 2:0 für MEVO FC Schwarzenberg (66.). Für das 3:0 von FC Schwarzenberg sorgte Fabian Sallmayer, der in Minute 75 zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Martin Peter, der das 4:0 aus Sicht von Schwarzenberg perfekt machte (90.). Am Ende kam MEVO FC Schwarzenberg gegen TSV Altenstadt zu einem verdienten Sieg.

Der Sieg über Altenstadt, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt FC Schwarzenberg von Höherem träumen. Schwarzenberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

TSV Altenstadt findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Altenstadt bislang noch nicht. Der Angriff der Gäste ist mit neun Treffern der erfolgloseste der Landesliga. Nun musste sich TSV Altenstadt schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Altenstadt taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich MEVO FC Schwarzenberg in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Am kommenden Freitag tritt FC Schwarzenberg bei SV Gaissau an, während TSV Altenstadt einen Tag später FC Sport Haschko Sulzberg empfängt.

Landesliga: MEVO FC Schwarzenberg – TSV Altenstadt, 4:0 (1:0)

90 Martin Peter 4:0

75 Fabian Sallmayer 3:0

66 Victor Erick Bueno Martins 2:0

23 Ralph Zuendel 1:0