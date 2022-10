FC Schwarzenberg macht mit Sieg in Gaissau einen Satz nach vorne

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:55

FC Schwarzenberg erreichte einen 3:1-Erfolg bei Gaissau. Als Favorit rein – als Sieger raus. Schwarzenberg hat alle Erwartungen erfüllt.

Der Gast ging durch Andre Spiegel in der 26. Minute in Führung. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Spiegel schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.). Das 1:2 von SV Gaissau stellte Clemens Fritsch sicher (81.). Kurz vor Schluss traf MEVO FC Schwarzenberg (92.). Schließlich strich FC Schwarzenberg die Optimalausbeute gegen Gaissau ein.

SV Gaissau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Gaissau alles andere als positiv. Die Lage von SV Gaissau bleibt angespannt. Gegen Schwarzenberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte MEVO FC Schwarzenberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. FC Schwarzenberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Schwarzenberg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Gaissau stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei FC Sport Haschko Sulzberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt MEVO FC Schwarzenberg Fliesen Jams FC Riefensberg.

Landesliga: SV Gaissau – MEVO FC Schwarzenberg, 1:3 (0:2)

92 Renald Zuendel 1:3

81 Clemens Fritsch 1:2

51 Andre Spiegel 0:2

26 Andre Spiegel 0:1