Kennelbach beendet Sieglos-Serie in Götzis

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:42

FC Kennelbach kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen Vollbad FC Götzis.

In Minute zwölf traf Kennelbach zum ersten Mal ins Schwarze. In Minute 25 brachte FC Götzis den Ball im Netz von FC Kennelbach zum Ausgleich unter. Patrik Gasser stellte die Weichen für Kennelbach auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus. Keramettin Kocabay erhöhte für FC Kennelbach auf 3:1 (74.). Am Schluss schlug Kennelbach Vollbad FC Götzis mit 3:1.

FC Götzis findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Der Gastgeber verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Vollbad FC Götzis taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

FC Kennelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Kennelbach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. FC Kennelbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und sechs Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Kennelbach, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist FC Kennelbach zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Während FC Götzis am kommenden Samstag SV Brauerei Frastanz empfängt, bekommt es Kennelbach am selben Tag mit SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal zu tun.

Landesliga: Vollbad FC Götzis – FC Kennelbach, 1:3 (1:2)

74 Keramettin Kocabay 1:3

37 Patrik Gasser 1:2

25 Samed Soenmez 1:1

12 Philipp Hoermann 0:1