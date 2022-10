Debakel für FC Sulz gegen Großwalsertal

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:45

Mit 0:4 verlor FC Renault Malin Sulz am vergangenen Samstag deutlich gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SPG Großwalsertal als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Renato Burtscher stellte die Weichen für die Gastgeber auf Sieg, als er in Minute sechs mit dem 1:0 zur Stelle war. Bereits in der elften Minute erhöhte Hannes Rinderer den Vorsprung von Großwalsertal. In der 28. Minute schoss SPG Großwalsertal das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. FC Sulz ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Großwalsertal. Maximilian Burtscher überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal (71.). Letztlich kam SPG Großwalsertal gegen FC Renault Malin Sulz zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Großwalsertal im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte SPG Großwalsertal bisher sechs Siege und kassierte sieben Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Großwalsertal konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

FC Sulz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 23 Treffer erzielte FC Renault Malin Sulz bislang. Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat FC Sulz momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte FC Renault Malin Sulz kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am kommenden Samstag trifft SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal auf FC Kennelbach (16:00 Uhr), FC Sulz reist zu SPG Metzler Werkzeuge Brederis/Meiningen Juniors (1b) (14:00 Uhr).

Landesliga: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – FC Renault Malin Sulz, 4:0 (3:0)

71 Maximilian Burtscher 4:0

28 Jordan Tuertscher 3:0

11 Hannes Rinderer 2:0

6 Renato Burtscher 1:0