FC Sulzberg überflügelt FC Schwarzenberg in der Tabelle

Details Samstag, 29. Oktober 2022 23:57

Gegen FC Sport Haschko Sulzberg holte sich MEVO FC Schwarzenberg eine 2:5-Schlappe ab. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC Sulzberg den maximalen Ertrag. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Patrick Antonio Lomeu brachte FC Schwarzenberg in der zweiten Minute nach vorn. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Yannick Alber auf Seiten von Sulzberg das 1:1 (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 55. Minute überwand Schwarzenberg die Abwehr von FC Sport Haschko Sulzberg und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Wer glaubte, FC Sulzberg sei geschockt, irrte. Dominik Heidegger machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (58.). Nur fünf Minuten später erzielte der Gastgeber die 3:2-Führung. Alber beseitigte mit seinen Toren (72./73.) die letzten Zweifel am Sieg von Sulzberg. Mit dem Ende der Spielzeit strich FC Sport Haschko Sulzberg gegen MEVO FC Schwarzenberg die volle Ausbeute ein.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Sulzberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Mit 24 Punkten auf der Habenseite steht FC Schwarzenberg derzeit auf dem sechsten Rang.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Sulzberg tritt am kommenden Samstag bei Fliesen Jams FC Riefensberg an, Schwarzenberg empfängt am selben Tag FC Mohren Dornbirn Juniors.

Landesliga: FC Sport Haschko Sulzberg – MEVO FC Schwarzenberg, 5:2 (1:1)

73 Yannick Alber 5:2

72 Yannick Alber 4:2

63 Manuel Moess 3:2

58 Dominik Heidegger 2:2

55 Renald Zuendel 1:2

44 Yannick Alber 1:1

2 Patrick Antonio Lomeu 0:1