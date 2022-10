Deutliche Niederlage für SV Frastanz in Götzis

Details Samstag, 29. Oktober 2022 23:58

Dem vermeintlichen Underdog, FC Götzis, wusste SV Frastanz nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 1:4. Gegen Vollbad FC Götzis setzte es für Frastanz eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatte SV Brauerei Frastanz einen 3:2-Sieg für sich reklamiert.

Lukas Ponudic brachte FC Götzis nach 30 Minuten die 1:0-Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gastgeber auf 2:0 (38.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als FC Götzis seinen dritten Treffer nachlegte (44.). Das überzeugende Auftreten von Vollbad FC Götzis fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Igor Marjanovic beförderte das Leder zum 1:3 von SV Frastanz über die Linie (46.). Den Vorsprung von FC Götzis ließ Dogukan Sismanlar in der 52. Minute anwachsen. Letztlich fuhr Vollbad FC Götzis einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Götzis in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Vollbad FC Götzis verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und sieben Niederlagen.

Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 26 Punkte auf das Konto von Frastanz und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Acht Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war SV Brauerei Frastanz in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

FC Götzis tritt am kommenden Samstag bei TSV Altenstadt an, SV Frastanz empfängt am selben Tag SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal.

Landesliga: Vollbad FC Götzis – SV Brauerei Frastanz, 4:1 (3:0)

52 Dogukan Sismanlar 4:1

46 Igor Marjanovic 3:1

44 Simon Laengle 3:0

38 Simon Laengle 2:0

30 Lukas Ponudic 1:0