Herbe Pleite für Kennelbach auswärts gegen Großwalsertal

Details Samstag, 29. Oktober 2022 23:58

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal kam gegen FC Kennelbach zu einem klaren 4:0-Erfolg. Auf dem Papier ging SPG Großwalsertal als Favorit ins Spiel gegen Kennelbach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit FC Kennelbach beim 3:2 einen knappen Sieger gefunden.

Hannes Rinderer versenkte die Kugel zum 1:0 (8.). Samuel Lessiak erhöhte den Vorsprung von Großwalsertal nach 18 Minuten auf 2:0. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Für klare Verhältnisse sorgte die Heimmannschaft, indem man das 3:0 markierte (51.). SPG Großwalsertal überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (70.). Letztlich feierte Großwalsertal gegen Kennelbach nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Angriffsreihe von SPG Großwalsertal lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 37 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit sieben Siegen und sieben Niederlagen weist Großwalsertal eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal im Mittelfeld der Tabelle. Durch den klaren Erfolg über FC Kennelbach ist SPG Großwalsertal weiter im Aufwind.

Kennelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Defensive von FC Kennelbach muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 35-mal war dies der Fall. Drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Kennelbach derzeit auf dem Konto. FC Kennelbach ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Samstag trifft Großwalsertal auf SV Frastanz, Kennelbach spielt am selben Tag gegen SPG Metzler Werkzeuge Brederis/Meiningen Juniors (1b).

Landesliga: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – FC Kennelbach, 4:0 (2:0)

70 Jordan Tuertscher 4:0

51 Jordan Tuertscher 3:0

18 Samuel Lessiak 2:0

8 Hannes Rinderer 1:0