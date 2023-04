Später Schnetzer-Treffer bringt Sulz den Sieg gegen Riefensberg

Details Sonntag, 02. April 2023 02:44

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von FC Renault Malin Sulz. Der Gastgeber setzte sich mit einem 2:1 gegen Fliesen Jams FC Riefensberg durch. Mit breiter Brust war Riefensberg zum Duell mit FC Sulz angetreten – der Spielverlauf ließ bei FC Riefensberg jedoch Ernüchterung zurück. FC Renault Malin Sulz hatte das Hinspiel gegen Fliesen Jams FC Riefensberg mit 2:1 gewonnen.

Mario Lescher brachte sein Team in der 20. Minute nach vorn. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Stefan Feuerstein war es, der in der 58. Minute das Spielgerät im Gehäuse von FC Sulz unterbrachte. Zum Mann des Spiels avancierte Luis Schnetzer, der für FC Renault Malin Sulz in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (87.). Am Schluss siegte FC Sulz gegen FC Riefensberg.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo FC Renault Malin Sulz nun auf dem siebten Platz steht. FC Sulz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. FC Renault Malin Sulz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Mit 30 Punkten auf der Habenseite steht Riefensberg derzeit auf dem dritten Rang. Mit beeindruckenden 40 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Landesliga, allerdings fand FC Sulz diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die gute Bilanz von Fliesen Jams FC Riefensberg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC Riefensberg bisher neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für FC Renault Malin Sulz ist FC Kennelbach (Samstag, 14:00 Uhr). Riefensberg misst sich am selben Tag mit FC Mohren Dornbirn Juniors (15:00 Uhr).

Landesliga: FC Renault Malin Sulz – Fliesen Jams FC Riefensberg, 2:1 (1:0)

87 Luis Schnetzer 2:1

58 Stefan Feuerstein 1:1

20 Mario Lescher 1:0

