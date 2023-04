Klarer Erfolg von Sulz in Kennelbach

Details Sonntag, 09. April 2023 02:45

FC Kennelbach steckte gegen FC Renault Malin Sulz eine deutliche 1:4-Niederlage ein. FC Sulz ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kennelbach einen klaren Erfolg. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das FC Renault Malin Sulz am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Adiel Silva de Moura war gleich zweimal zur Stelle (18./30.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Mario Lescher den Vorsprung von FC Sulz auf 3:0 (45.). Der dominante Vortrag von FC Renault Malin Sulz im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Florian Domig baute den Vorsprung von FC Sulz in der 46. Minute aus. Bruno Rafael Lovisaro erzielte in der 62. Minute den Ehrentreffer für FC Kennelbach. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte FC Renault Malin Sulz einen dreifachen Punktgewinn gegen Kennelbach.

In der Defensivabteilung von FC Kennelbach knirscht es gewaltig, weshalb die Gastgeber weiter im Schlamassel stecken. In der Defensive drückt der Schuh bei Kennelbach, was in den 43 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Vier Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat FC Kennelbach derzeit auf dem Konto.

Trotz des Sieges bleibt FC Sulz auf Platz sieben. FC Renault Malin Sulz verbuchte insgesamt acht Siege, ein Remis und acht Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Kennelbach ist FC Sulz weiter im Aufwind.

Während FC Kennelbach am kommenden Samstag Fliesen Jams FC Riefensberg empfängt, bekommt es FC Renault Malin Sulz am selben Tag mit SV Brauerei Frastanz zu tun.

Landesliga: FC Kennelbach – FC Renault Malin Sulz, 1:4 (0:3)

