Altenstadt mit Sieg gegen die Brederis/ Meiningen Juniors und Niederlage auswärts gegen Großwalsertal

Dienstag, 11. April 2023

„Ein verdienter Sieg von Sulz. Zwei Tore haben wir eigentlich selber gemacht“, so kommentiert der Trainer des Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach, Peter Fleischhacker, die 1:4-Niederlage gegen den FC Renault Malin Sulz in der 17. Runde der Landesliga. Ender Klima TSV Altenstadt gewinnt am 8.4.23 gegen die SPG Metzler Werkzeuge Brederis/Meiningen Juniors mit 4:2, verliert aber am 10.4.23 den Nachtrag auswärts gegen Großwalsertag mit 0:1.

Drei Treffer von Necip Bekleyen für Altenstadt

Marcel Längle, Trainer Ender Klima TSV Altenstadt: „Am vergangenen Samstag hieß es für unser Team endlich Frühjahrsauftakt in der Landesliga. Unsere Mannen trafen auf eine junge, kampf- und laufstarke Mannschaft der SPG Brederis/Meiningen. Die ersten 20 Minuten des Spiels waren geprägt vom Abtasten der beiden Mannschaften. Es spielte sich sehr viel zwischen den beiden Strafräumen ab. Mit Fortdauer der Partie konnte sich unsere Mannschaft jedoch spielerische Vorteile erarbeiten und in Minute 30 ging unser Team verdient mit 1:0 durch Necip Bekleyen in Führung. Dieser Treffer war ein Weckruf und von nun an spielte man sich einige gute Chancen heraus. Leider wurden diese jedoch meist nicht sauber fertig gespielt. Dennoch konnten wir in der 41. Minute wiederum durch Necip Bekleyen den Vorsprung auf 2:0 erhöhen.

Eine kleine Unachtsamkeit durch ein Foul an der Strafraumgrenze ermöglichte Brederis/Meiningen direkt vor dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer zum 2:1 durch einen abgefälschten Freistoß. Gleich nach der Halbzeit hatten die Gäste Glück, nach einem Lattenkracher von Ramazan Altintas nicht wieder einem 2-Tore-Rückstand nachlaufen zu müssen. Dieser Lattentreffer rüttelte allerdings Brederis/Meiningen wach und so kam es, dass das Gästeteam die Unordnung unserer Mannschaft ausnutzen konnte und durchaus gefährlich vor unser Tor kam. Tatsächlich wurden sie in der 58. Minute auch mit dem Ausgleichstreffer zum 2:2 belohnt.

Mit diesem Treffer wurde die Unsicherheit auf unserer Seite noch etwas größer und die SPG kam zu weiteren 1-2 guten Chancen. Unser Team rund um Kapitän Lukas Engljähringer besann sich jedoch seiner Stärken

und konnte das Spiel in den letzten 20 Minuten doch wieder ordnen. So war es auch nicht verwunderlich, dass man durch eine tolle Aktion – gehobenes Zuspiel von Necip Bekleyen auf Adrian Kappei an der Strafraumgrenze, herrliche Ballmitnahme und Torabschluss aus ca. 14 Metern Entfernung – mit 3:2 in Führung ging. Jetzt war die Ordnung wieder hergestellt und unsere Mannen konnten in der 88. Minute den Sieg noch auf 4:2 erhöhen.“

