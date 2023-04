Gervasoni von BW Feldkirch schießt Altenstadt ab

Details Sonntag, 16. April 2023 02:59

FC BW Feldkirch erteilte Altenstadt eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Feldkirch. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FC Blau Weiß Feldkirch wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Der Tabellenprimus hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Nikola Jesic markierte in der dritten Minute die Führung. Für das 2:0 und 3:0 war Bruno Rodrigues Gervasoni verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (21./33.). TSV Altenstadt ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC BW Feldkirch. Gervasoni gelang ein Doppelpack (87./89.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Mit dem Spielende fuhr FC Blau Weiß Feldkirch einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Altenstadt klar, dass gegen Feldkirch heute kein Kraut gewachsen war.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen FC BW Feldkirch in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Prunkstück von Feldkirch ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 21 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mit dem Sieg knüpfte FC BW Feldkirch an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Blau Weiß Feldkirch elf Siege und vier Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Feldkirch, sodass man lediglich sechs Punkte holte.

Trotz der Niederlage belegt TSV Altenstadt weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Mit erst 23 erzielten Toren hat der Gast im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Altenstadt alles andere als positiv. Die Lage von TSV Altenstadt bleibt angespannt. Gegen FC Blau Weiß Feldkirch musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag tritt FC BW Feldkirch bei SV Gaissau an, während Altenstadt einen Tag später FC Renault Malin Sulz empfängt.

Landesliga: FC Blau Weiß Feldkirch – TSV Altenstadt, 5:0 (3:0)

89 Bruno Rodrigues Gervasoni 5:0

87 Bruno Rodrigues Gervasoni 4:0

33 Bruno Rodrigues Gervasoni 3:0

21 Bruno Rodrigues Gervasoni 2:0

3 Nikola Jesic 1:0

