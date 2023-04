Stefan Rakic sorgt für Last-Minute-Sieg von Sulz in Altenstadt

Details Sonntag, 23. April 2023 02:48

Ein Tor machte den Unterschied – FC Renault Malin Sulz siegte mit 2:1 gegen TSV Altenstadt. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für FC Sulz. Im Hinspiel hatte der Gast knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Altenstadt ging durch Necip Bekleyen in der 21. Minute in Führung. In der 34. Minute brachte Florian Domig den Ball im Netz der Gastgeber unter. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Stefan Rakic. In der Nachspielzeit war Rakic zur Stelle und markierte den Führungstreffer für FC Renault Malin Sulz (93.). Am Ende verbuchte FC Sulz gegen TSV Altenstadt einen Sieg.

Nachdem Altenstadt die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt TSV Altenstadt aktuell den achten Rang. Trotz der Niederlage belegt Altenstadt weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Mit erst 24 erzielten Toren hat TSV Altenstadt im Angriff Nachholbedarf. Altenstadt kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Nach der Niederlage gegen FC Renault Malin Sulz bleibt TSV Altenstadt weiterhin glücklos.

Der dritte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von FC Sulz. Die drei Punkte brachten für FC Renault Malin Sulz keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Neun Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat FC Sulz derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für FC Renault Malin Sulz, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Sonntag tritt Altenstadt bei FC Kennelbach an, während FC Sulz einen Tag zuvor SV Gaissau empfängt.

Landesliga: TSV Altenstadt – FC Renault Malin Sulz, 1:2 (1:1)

93 Stefan Rakic 1:2

34 Florian Domig 1:1

21 Necip Bekleyen 1:0

