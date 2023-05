Doppelpack: Silva sichert FC Schwarzenberg den Sieg gegen Sulz

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:46

MEVO FC Schwarzenberg kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen FC Renault Malin Sulz. Auf dem Papier ging FC Schwarzenberg als Favorit ins Spiel gegen FC Sulz – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg von Schwarzenberg bei FC Renault Malin Sulz geendet.

Ein Doppelpack brachte MEVO FC Schwarzenberg in eine komfortable Position: Henry Miyamoto Garcia Silva war gleich zweimal zur Stelle (4./23.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Das 1:2 von FC Sulz bejubelte Stefan Rakic (84.). Andre Spiegel war es, der kurz vor Ultimo das 3:1 besorgte und FC Schwarzenberg inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (93.). Am Schluss siegte Schwarzenberg gegen FC Renault Malin Sulz.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von MEVO FC Schwarzenberg aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein. Das Heimteam sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist FC Schwarzenberg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Niederlage belegt FC Sulz weiterhin den siebten Tabellenplatz. Zehn Siege, ein Remis und zehn Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. FC Renault Malin Sulz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Schwarzenberg ist FC Kennelbach (Samstag, 15:00 Uhr). FC Sulz misst sich am selben Tag mit FC Sport Haschko Sulzberg (17:00 Uhr).

Landesliga: MEVO FC Schwarzenberg – FC Renault Malin Sulz, 3:1 (2:0)

93 Andre Spiegel 3:1

84 Stefan Rakic 2:1

23 Henry Miyamoto Garcia Silva 2:0

4 Henry Miyamoto Garcia Silva 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei