BW Feldkirch dreht Partie gegen Dornbirn Juniors nach 0:2

Details Sonntag, 14. Mai 2023 03:06

Im Spiel von FC Blau Weiß Feldkirch gegen FC Mohren Dornbirn Juniors gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von FC BW Feldkirch. Die Ausgangslage sprach für Feldkirch, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

Das 1:0 in der 25. Minute brachte Fc Dornbirn Juniors vermeintlich auf die Siegerstraße. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Das 2:0 ließ Dornbirn Juniors zum zweiten Mal im Match jubeln (56.). In der 60. Minute brachte Bruno Rodrigues Gervasoni den Ball im Netz der Gäste unter. Ahmet Resul Alkun glich nur wenig später für FC Blau Weiß Feldkirch aus (66.). Der Treffer zum 3:2 sicherte dem Tabellenprimus nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Gervasoni in diesem Spiel (70.). Die Zeichen standen auf Sieg für FC Mohren Dornbirn Juniors, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Nach 22 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für FC BW Feldkirch 46 Zähler zu Buche. Zuletzt lief es erfreulich für das Heimteam, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Fc Dornbirn Juniors befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Zwölf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Dornbirn Juniors momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt Feldkirch bei Intersport FC Schruns an, während FC Mohren Dornbirn Juniors einen Tag später FC Renault Malin Sulz empfängt.

Landesliga: FC Blau Weiß Feldkirch – FC Mohren Dornbirn Juniors, 3:2 (0:1)

70 Bruno Rodrigues Gervasoni 3:2

66 Ahmet Resul Alkun 2:2

60 Bruno Rodrigues Gervasoni 1:2

56 Eren Yuezueak 0:2

25 Lukas Parger 0:1

