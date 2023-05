Deutliche Niederlage für Riefensberg in Altenstadt

Details Sonntag, 14. Mai 2023 03:07

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf TSV Altenstadt hatte Fliesen Jams FC Riefensberg klar das Nachsehen und verlor mit 2:5. Mit breiter Brust war Riefensberg zum Duell mit Altenstadt angetreten – der Spielverlauf ließ bei FC Riefensberg jedoch Ernüchterung zurück. Fliesen Jams FC Riefensberg hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Das erste Tor des Spiels ging an TSV Altenstadt. Allerdings gelang dies nur mithilfe von FC Riefensberg, denn Unglücksrabe Patrick Bilgeri beförderte den Ball ins eigene Netz (3.). Komfortabel war die Pausenführung von Altenstadt nicht, aber immerhin ging die Heimmannschaft mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Ramazan Altintas versenkte die Kugel zum 2:0 für TSV Altenstadt (55.). Niklas Fink witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Riefensberg ein (61.). Für das 3:1 von Altenstadt zeichnete Necip Bekleyen verantwortlich (79.). TSV Altenstadt musste den Treffer von Philipp Stoss zum 2:3 hinnehmen (80.). Die Vorentscheidung führten Bekleyen (81.) und Timon Langebner (90.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 87. Minute, als Tobias Hartmann von Fliesen Jams FC Riefensberg mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Am Ende stand Altenstadt als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet TSV Altenstadt den zehnten Rang des Klassements. Altenstadt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten.

Durch diese Niederlage fällt FC Riefensberg in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Riefensberg derzeit auf dem Konto. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Fliesen Jams FC Riefensberg noch Luft nach oben.

Kommenden Freitag (18:00 Uhr) tritt TSV Altenstadt bei SV Gaissau an, einen Tag später muss FC Riefensberg seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal erledigen.

Landesliga: TSV Altenstadt – Fliesen Jams FC Riefensberg, 5:2 (1:0)

90 Timon Langebner 5:2

81 Necip Bekleyen 4:2

80 Philipp Stoss 3:2

79 Necip Bekleyen 3:1

61 Niklas Fink 2:1

55 Ramazan Altintas 2:0

3 Eigentor durch Patrick Bilgeri 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei