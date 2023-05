Klatsche für Götzis II bei FC BW Feldkirch

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:25

FC Blau Weiß Feldkirch erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Vollbad FC Götzis. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Blau Weiß Feldkirch heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit FC BW Feldkirch einen knappen 3:2-Sieger.

Bruno Rodrigues Gervasoni brachte FC Götzis per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der vierten und 41. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Feldkirch ging es in die Kabine. Für das 3:0 des Tabellenprimus sorgte Ahmet Resul Alkun, der in Minute 79 zur Stelle war. Gervasoni besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für das Heimteam (90.). Am Ende kam FC Blau Weiß Feldkirch gegen Vollbad FC Götzis zu einem verdienten Sieg.

Nach 24 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für FC BW Feldkirch 52 Zähler zu Buche. Wer Feldkirch besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 25 Gegentreffer kassierte FC Blau Weiß Feldkirch. FC BW Feldkirch kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert FC Götzis im unteren Mittelfeld des Tableaus.

Feldkirch tritt am kommenden Samstag bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal an, Vollbad FC Götzis empfängt am selben Tag FC Renault Malin Sulz.

Landesliga: FC Blau Weiß Feldkirch – Vollbad FC Götzis, 4:0 (2:0)

90 Bruno Rodrigues Gervasoni 4:0

79 Ahmet Resul Alkun 3:0

41 Bruno Rodrigues Gervasoni 2:0

4 Bruno Rodrigues Gervasoni 1:0

