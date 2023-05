FC Schwarzenberg vergibt 3:0-Führung in Altenstadt

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:27

MEVO FC Schwarzenberg hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 3:3 lautete das Resultat. Der vermeintlich leichte Gegner war Altenstadt mitnichten. TSV Altenstadt kam gegen FC Schwarzenberg zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für TSV Altenstadt geendet.

Für das erste Tor sorgte Henry Miyamoto Garcia Silva. In der 27. Minute traf der Spieler von Schwarzenberg ins Schwarze. Zur Pause reklamierten die Gäste eine knappe Führung für sich. Victor Erick Bueno Martins beförderte das Leder zum 2:0 von MEVO FC Schwarzenberg über die Linie (46.). Den Vorsprung von FC Schwarzenberg ließ Silva in der 70. Minute anwachsen. Schwarzenberg musste den Treffer von Thomas Beiter zum 1:3 hinnehmen (77.). Altenstadt schoss in der 87. Minute das Tor zum 2:3. Kurz darauf traf das Heimteam in der Nachspielzeit zum 3:3 (91.). MEVO FC Schwarzenberg wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als TSV Altenstadt die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte Altenstadt im unteren Mittelfeld.

FC Schwarzenberg bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Schwarzenberg noch Luft nach oben.

Als Nächstes steht für TSV Altenstadt eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen FC Sport Haschko Sulzberg. MEVO FC Schwarzenberg empfängt – ebenfalls am Samstag – SV Gaissau.

Landesliga: TSV Altenstadt – MEVO FC Schwarzenberg, 3:3 (0:1)

91 Lukas Engljaehringer 3:3

87 Lukas Engljaehringer 2:3

77 Thomas Beiter 1:3

70 Henry Miyamoto Garcia Silva 0:3

46 Victor Erick Bueno Martins 0:2

27 Henry Miyamoto Garcia Silva 0:1

