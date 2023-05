Erneuter Patzer vom FC Riefensberg in Gaissau

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:28

FC Riefensberg wurde der eigenen Favoritenstellung bei Gaissau nicht gerecht und verlor deutlich mit 0:5. SV Gaissau hat mit dem Sieg über Riefensberg einen Coup gelandet. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Fliesen Jams FC Riefensberg letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Für das erste Tor sorgte Elias Schnetzer. In der 29. Minute traf der Spieler von Gaissau ins Schwarze. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Gianni Zarriello das 2:0 nach (41.). Mit der Führung für SV Gaissau ging es in die Kabine. Für ruhige Verhältnisse sorgte Clemens Fritsch, als er das 3:0 für die Heimmannschaft besorgte (49.). Mit dem 4:0 von Zarriello für Gaissau war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Luka Nakic stellte schließlich in der 84. Minute den 5:0-Sieg für SV Gaissau sicher. Unmittelbar vor dem Abpfiff kassierte Tobias Hartmann von FC Riefensberg noch die Ampelkarte (89.). Letztlich feierte Gaissau gegen Riefensberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:0-Heimsieg.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von SV Gaissau unteres Mittelfeld. Gaissau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und 15 Pleiten.

Fliesen Jams FC Riefensberg befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte FC Riefensberg die vierte Pleite am Stück.

Am Samstag muss SV Gaissau bei MEVO FC Schwarzenberg ran, zeitgleich wird Riefensberg von SPG Metzler Werkzeuge Brederis/Meiningen Juniors (1b) in Empfang genommen.

Landesliga: SV Gaissau – Fliesen Jams FC Riefensberg, 5:0 (2:0)

84 Luka Nakic 5:0

55 Gianni Zarriello 4:0

49 Clemens Fritsch 3:0

41 Gianni Zarriello 2:0

29 Elias Schnetzer 1:0

