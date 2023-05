FC Schruns stoppt Talfahrt in Sulz

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:28

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von FC Schruns. Die Gäste setzten sich mit einem 2:1 gegen FC Sulz durch. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte Schruns die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 1:0 gesiegt.

Fabian Mathies brachte Intersport FC Schruns in der 16. Spielminute in Führung. Daniel Brugger schoss die Kugel zum 2:0 für FC Schruns über die Linie (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 74. Minute brachte Julian Ledergerber den Ball im Netz von Schruns unter. Obwohl Intersport FC Schruns nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es FC Renault Malin Sulz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

In der Schlussphase der Saison befindet sich FC Sulz in der Tabelle über dem ominösen Strich. Die Misere des Heimteams hält an. Insgesamt kassierte FC Renault Malin Sulz nun schon vier Niederlagen am Stück.

FC Schruns machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zwölften Platz. Schruns bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und 14 Pleiten. Intersport FC Schruns beendete die Serie von sieben Spielen ohne Sieg.

Am kommenden Samstag trifft FC Sulz auf Vollbad FC Götzis, FC Schruns spielt am selben Tag gegen FC Kennelbach.

Landesliga: FC Renault Malin Sulz – Intersport FC Schruns, 1:2 (0:2)

74 Julian Ledergerber 1:2

32 Daniel Brugger 0:2

16 Fabian Mathies 0:1

