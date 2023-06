FC Schwarzenberg besiegt Gaissau souverän mit 3:0

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:27

MEVO FC Schwarzenberg kam gegen SV Gaissau zu einem klaren 3:0-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur MEVO FC Schwarzenberg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte FC Schwarzenberg einen 3:1-Sieg für sich reklamiert.

Henry Miyamoto Garcia Silva glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Gastgeber (30./42.). Mit der Führung für Schwarzenberg ging es in die Halbzeitpause. Victor Erick Bueno Martins brachte MEVO FC Schwarzenberg in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (54.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte FC Schwarzenberg die drei Zähler unter Dach und Fach.

Kurz vor Saisonende steht Schwarzenberg mit 46 Punkten auf Platz fünf.

Gaissau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast befindet sich am 25. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Nun musste sich SV Gaissau schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Gaissau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist MEVO FC Schwarzenberg zu Fliesen Jams FC Riefensberg, zeitgleich empfängt SV Gaissau FC Sport Haschko Sulzberg.

Landesliga: MEVO FC Schwarzenberg – SV Gaissau, 3:0 (2:0)

